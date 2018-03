Joutsenoon esitetään uutta koulua

Joutsenoon esitetään rakennettavaksi uutta koulua.

Nykyisen koulun korjaamista ei nähdä taloudellisesti kannattavaksi, koska kiinteistön korjaustarpeet ovat suuret. Uudisrakennuksen nähdään myös taipuvan paremmin uuden opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen.

Tiistaina kokoontuva lasten ja nuorten lautakunta esittää, että Penttiläntien varteen rakennetaan uudisrakennus koululaisille. Kädentaitojen tilat puolestaan on määrä peruskorjata. Samoin kaksiryhmäinen tilaelementtipäiväkoti on määrä säilyttää käytössä toistaiseksi ja sen mahdollisesta laajennuksesta päätetään myöhemmin.

Lautakunnan esityslistan mukaan uudisrakentamisen on määrä alkaa joko syksyllä 2019, tai keväällä 2020 väistötilaratkaisuista riippuen.

Kustannusarvio uudisrakennukselle on hieman vajaat 19 miljoonaa euroa. Tilojen varustamiseen on laskettu kuluvan 1,5—2 miljoonaa euroa. Lisäksi pottia nostaa noin 0,9 miljoonan purkamiskulut nykyiselle koulurakennukselle.