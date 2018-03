Hyvin onnistuneen Joutsenon kaukalopallopuulaakin voitti vahva PPS

Joutsenon kaukalopallopuulaaki onnistui hyvin. Mestaruus meni PPS:lle, tutulle voittajajoukkueelle. Se on voittanut joka toinen vuosi. Tänä talvena joukkueita oli mukana kahdeksan.

Puulaakin puuhamies Olli Lehtonen kuvailee mestareita tiiviiksi joukkueeksi, osittain kaveriporukaksi, joka on pelannut vuosia yhdessä.

— Heillä ei ole kuin seitsemän pelaajaa, eli he pelasivat pienellä joukolla, Lehtonen kertoo.

Iältään PPS:läiset ovat 30—35-vuotiaita, puulaakipelaajiksi siis nuoremmasta päästä.

Kaikki kahdeksan mukana ollutta joukkuetta ilmoittivat halukkuutensa osallistua myös ensi vuonna. Kaikki, jotka keräävät joukkueen kasaan, saavat pelata, kuntarajoja ei ole, Lehtonen painottaa.