Valkamanrannassa avautuu talvisauna

Valkamanrannan saunaseura laajentaa saunan aukioloa talvikaudeksi. Kyse on pop-up-tyyppisestä talvisaunasta, joka jatkuu niin kauan kuin sää ja jäätilanne sen sallivat.

Ensimmäistä kertaa sauna on avoinna 17. maaliskuuta, jolloin Valkamanrannassa pidetään myös pilkkikisat. Talvisauna on avoinna säävarauksella.

Kovalla pakkasella saunaa ei lämmitetä. Käytössä on sekasauna, pukuhuoneet miehille ja naisille, lämmin vesi lämmitetään muuripadassa pihalla. Rannassa on myös avanto.