Malja naisille!

Tuija Maaret, Tuitu, Pykäläinen, mitä naistenpäivä sinulle merkitsee?

— Totta kai on ihanaa nostaa malja upeille, vahvoille naisille — nykyisille ja menneille. Täytyy myös muistaa maailman ja Suomen epätasa-arvoa, jonka poistamiseksi on ponnisteltava edelleen. Tuntuu, että tasa-arvo on viime aikoina jopa ottanut takapakkia — valitettavasti.

Viime aikoina on puhuttu erityisesti seksuaalisesta häirinnästä. Uskotko, että #metoo-kampanja muuttaa maailmaa?

— Uskon ja toivon niin. On tärkeää, että asiasta puhutaan avoimesti. Tiedon jakaminen on tärkeää. Mitä enemmän ja parempaa tietoa meillä on erilaisista häirinnän muodoista, sitä tehokkaammin niitä voidaan myös ennaltaehkäistä. Ensi- ja turvakotien liitto ja Amnesty International Suomen osasto kampanjoivat Naistenviikko-teemalla (5.—11.3.) naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Valitettavasti Suomi on nykyisin Euroopan toiseksi vaarallisin maa naisille. Kampanjointia tarvitaan niin meillä kuin maailmallakin edelleen!

Kansainvälistä naistenpäivää vietetään tänään 8. maaliskuuta. Lue Tuija Maaret Pykäläisen nallipyssyhaastattelu kokonaisuudessaan 8.3. Joutseno-lehdestä.