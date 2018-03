Joutsenon tori sai viikonloppuna piristyksekseen jäätaidetta.

Torin esiintymislavalle on taiteiltu jäästä veistetty joutsen. Jääjoutsenen jalustaan on myös kaiverrettu Joutsenon keskustan postinumero 54 100.

Korkeutta veistoksella on noin metrin verran.

Jäätaiteilija on tuntematon, mutta veistos ilmestyi paikoilleen lauantain aikana.