Puolet Joutsenon koulusta vÃ¤istÃ¤nee kantakaupungille

Joutsenon koulukeskuksen noin 640 oppilaasta puolet väistänee kaksivuotisen rakennushankkeen ajaksi kantakaupungille.

— Sellainen esiymmärrys meillä on, että Joutsenon aluekeskuksen tuntumasta ei löydy 300 oppilaan väistölle sisäilmaltaan soveliasta tilaa, sanoo kouluhankkeiden projektijohtaja Jukka Mielikäinen Lappeenrannan Toimitilat Oy:stä (LATO).

Tästä syytä katseet on käännetty Lappeenrantaan, josta etsitään väliaikaisia opetustiloja todennäköisesti 7—9-luokkalaisille.

Puolet koulunväestä, käytännössä noin 320-päinen 1—6-luokkalaisten joukko ja kuutisenkymmentä esikoululaista, pysynee Penttiläntiellä. Purku ja uudisrakentaminen on tarkoitus vaiheistaa. Käytössä säilyy kaksikerroksinen tilaelementti, joka vetää 200 oppilasta.

Pihapiirissä ei kuitenkaan ole tilaa uusille elementeille.

Mielikäinen ei pidä realistisena, että koko koulukeskus tyhjennettäisiin oppilaista kertaheitolla ja väistötilat hankittaisiin kaikille koululaisille hankevuosiksi.

Väistötilaratkaisu vaikuttaa hankkeen toteutusaikatauluun. Purkaminen, uudelleen rakentaminen ja kädentaitojen tilojen peruskorjaus käynnistynevät aikaisintaan syksyllä 2019. Valmista olisi tällöin elokuussa 2021. Jos hankkeen aloitus siirtyy kevääseen 2020, valmistuminen venyy tammikuuhun 2022.

