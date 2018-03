Lumiset hahmot tervehtivÃ¤t JÃ¤kÃ¤lÃ¤tien kulkijoita

Moni on suunnannut sunnuntaikävelyllään viime aikoina Hongiston Jäkälätielle. Kadun alkupäässä on Jyrki Ilveksen talo, ja sen ympärille on ilmaantunut monennäköisiä valkoisia hahmoja. Ne on Jyrki Ilves tehnyt lumesta ja jäästä.

Ilveksellä on tässä kohtaa vuodesta aikaa askarrella, sillä hän työskentelee kesäisin ja lomailee talvisin. Työt Peltolan Piha -puutarhalla päättyvät joka vuosi marras—joulukuussa ja jatkuvat taas keväällä heti, kun kelit sallivat, viimeistään toukokuussa.

Puutarhurin käsissä pysyvät selvästi myös jäänveistovälineet lumikola, saha ja muurauslapio. Niillä hän on muotoillut pihamaansa reunoille hahmoja, jotka ovat saaneet innoituksensa tällä kertaa olympialaisista.

Kadun auraajatkin hiljentävät Ilveksen teosten kohdalla, jotteivät tulisi rikkoneeksi niitä. Naapurit ja ohikulkijat ovat kiitelleet Ilvestä ilahduttavista luomuksista.

