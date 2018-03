Merkki kertoo vastuullisesta journalismista

Paikallislehti Joutseno ottaa käyttöön Vastuullisen journalismin merkin painetussa lehdessä ja verkkopalvelussa. Merkki kertoo lehden sitoutumisesta Journalistin ohjeisiin.

Vastuullisen journalismin kampanja juhlistaa tänä vuonna 50 vuotta täyttävää Julkisen sanan neuvostoa (JSN). Kampanjan tarkoituksena on kertoa suurelle yleisölle, mitkä mediat kuuluvat JSN:n piiriin ja julkaisevat vastuullista journalismia.

Kampanja-aika on 12.–25. maaliskuuta. Tämän jälkeen merkki jää Paikallislehti Joutsenoon pysyvästi.

JSN on joulukuussa 1968 perustettu median itsesääntelyelin. Sen tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta.

Valtaosa suomalaisista tiedotusvälineistä kuuluu JSN:n perussopimuksen allekirjoittaneisiin yhteisöihin.

Juhlavuoden aikana Suomea kiertää JSN:n tuottama Skandaalista skandaaliin -näyttely. Lähimpänä Joutsenoa oleva näyttelypaikka on Haminan pääkirjasto elo—syyskuussa.

Suomalaista median itsesääntelyjärjestelmää pidetään yhtenä maailman parhaista.

— Sen ydin ei ole itse JSN, vaan toimitusten arjessa tehtävät eettiset valinnat, JSN:n puheenjohtaja Elina Grundström korostaa.

JSN:n mukaan Vastuullisen journalismin merkki takaa sen, että yleisö saa totuudenmukaista tietoa siitä, mitä maailmassa tapahtuu.

Vastuullisuus ei tarkoita absoluuttista virheettömyyttä, vaan mahdollisten virheiden välitöntä korjaamista. Yleisöllä on oikeus muodostaa mielipiteensä luotettavan tiedon pohjalta.

Merkin sisällöstä voi lukea lisää verkosta osoitteesta www.vastuullistajournalismia.fi.