Leena Uski on intohimoinen ilma-akrobaatti

Kaikki käy vilauksessa. Leena Uski tarttuu rengastrapetsiin ja kiepauttaa itsensä ylös. Alta aikayksikön nainen roikkuu renkaassa pää alaspäin kädet vapaana. Heikompaa hirvittää jo tässä kohtaa.

Uski harrastaa ilma-akrobatiaa, tarkemmin rengastrapetsia, joka suuressa maailmassa tunnetaan myös aerial hoopin nimellä.

Rengastrapetsissa roikkuminen ja kieppuminen on kehoa voimauttavaa treeniä, joka vahvistaa lihaksia ja kehittää myös kehon koordinaatiota.

— Tämä ottaa kyllä koko kroppaan. Itsensä saa hapoille alta aikayksikön.

Renkaissa kieppuminen on koukuttavaa. Pääpointti harrastukseen on kuitenkin terveydellinen.

— Istumatyö on aiheuttanut virheasentoja kroppaani ja lisäksi minulla on ollut niska- ja hartiaongelmia. Tämä roikkuminen ja kieppuminen antaa niille kyytiä.

Merkittävä päämäärä harrastuksessa onkin se, ettei niska- ja selkävaivojen takia tarvitse syödä särkylääkkeitä.

Eikö pää alaspäin roikkuminen ilman käsiä sitten pelota?

— Eipä juuri. Tässähän operoidaan melko matalalla. Täytyy kuitenkin tiedostaa että renkaasta voi tippua. Kyllähän siinä joutuu miettimään, kun irrottaa käsien otteen, että kestää ylhäällä. Kun on ikää, myös itsesuojeluvaistoa on enemmän.

