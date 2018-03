Ennen ja nyt: Maitokoppi kävi tarpeettomaksi jo 1960-luvulla

Vanhassa kuvassa on Ruhanaisen kylän maitokoppi Rantatien varrella. Uusi näyttää maiseman nykyajassa.

Vanhan kuvan on ottanut Eero Hyvättinen ja kuvanottoaika on 23.2. 1966. Hyvättinen lienee ollut jo kuvanottohetkellä historiaan kääntyvän ajan äärellä. Kylän navetat tyhjenivät nimenomaan kuusikymmentäluvulla.

Kuvan arkistoistaan kaivanut Kirsti Johansson muistelee heidän navettansa tyhjentyneen vuosien 1963—1965 -välisenä aikana. Viimeiset lehmät kylältä poistuivat vuonna 1969 yllekirjoittaneen äidin kotitalosta.

Maitolaiturille tai maitokoppiin toimitettiin meijeriin menevät maidot tonkissa odottamaan maitoautoa.

Maitolaitureita alettiin rakentaa 1920-luvulta alkaen ja ne yleistyivät toisen maailmansodan jälkeen maitoautojen eli tonkissa kuljetetun maidon keruuseen käytettyjen avolavaisten kuorma-autojen myötä.

Pois käytöstä maitolaiturit alkoivat jäädä tilasäiliöiden yleistyessä 1970-luvulta alkaen. Maitokopit olivat myös sosiaalisia kohtaamispaikkoja, joissa erityisesti nuoriso kokoontui.

Ruhanaisen maitokopin tarkasta häviämisvuodesta ei ole muistikuvia. Johansson arvioi sen liittyneen joko osuusmeijerin lopetukseen tai tieremonttiin 1980-luvun alkupuolella, jolloin nykyisen Rantatien linjaus muuttui nykyiselleen Ruhanaisen kylän kohdalla. Aiemmin tielinjaus kulki lähempänä junarataa. Samassa yhteydessä harjua madallettiin tien osalta nykyiseen korkoon.

Maitokopin oikealle puolelle jää lumipenkan alle pala paikallishistoriaa. Huntukivi oli alkuperäisellä sijallaan maitokopin vieressä, tosin syvälle maahan hautautuneena. Ainoastaan kiven laki nousi maanpinnan yläpuolelle.

Huntukiven päälle Jänhiälän ja Korvenkylän emännät istahtivat kesäsunnuntaisin kirkkomatkalla ja laittoivat kengät jalkaansa ja hunnun päähänsä. Miehet vaihtoivat valkean kirkkopaidan.

Huntukivi siirrettiin 1980-luvulla uuden tielinjauksen tieltä nykyiselle paikalleen Ruhanaisentien varteen.

Virallinen muistomerkki huntukivestä tuli vuonna 1989, kun Joutsenon Lions club kiinnitti kiveen muistolaatan kirkkomatkojen muistoksi. Kivi on paljastettu 20.7.1989 Joutsenon 350-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä.

Kirjalliset lähteet: Muistomerkit, patsaat ja muistolaatat Joutsenossa-julkaisu, Wikipedia.

Sarjassa aiemmin julkaistu: