Mietinsaaren susi palasi takaisin Saimaalle

Mietinsaaresta matkoihinsa hätistetty ja manner-Joutsenoon kulkenut yksittäinen susi on palannut takaisin Saimaalle.

— Viimeisin havainto on Kuisaaresta, joka sijaitsee Mietinsaaren pohjoispuolella, kertoo Joutsenon riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilö Jari Suuronen.

Joutsenon riistanhoitoyhdistys on seurannut suden liikkeitä, sillä se pyöri viime viikolla Mietinsaaressa, joka on vanhoina peruina yhä Joutsenon riistanhoitoyhdistyksen aluetta, vaikka kuuluukin nykyään Ruokolahden kuntaan.

Susi seurasi lajitovereidensa muodostamaa laumaa, joka tappoi ja söi mietinsaarelaisen talon pihapiiristä kaksi ulkona ollutta koiraa toissa maanantain vastaisena yönä. Vahingon aiheuttanut lauma jatkoi matkaansa ja katosi omille teilleen, mutta sen kintereillä kulkenut yksittäinen susi jäi norkoilemaan saaren asutuksen liepeille.

Viime sunnuntaina riistanhoitoyhdistys yritti tuloksetta ajaa suden pois saaresta. Seuraavana yönä eläin vaihtoi maisemaa ja kulki jäätä pitkin Hinkanlahden kautta Karsturantaan, missä se kuljeskeli Kemiran tehdasalueen lähettyvillä ennen palaamista Arposenniemen, Muukonsaaren ja Sotsaarten kautta Suur-Saimaalle.

Jos eläin palaa Joutsenon puolelle, seurantaa pyritään jatkamaan.

