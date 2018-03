Värikäs yleisö kysyi talvisodasta ja ihmetteli puusuksia

Vettä satoi, kun Joutsenon urheilukeskuksessa muisteltiin talvisodan päättymistä 78 vuotta sitten ja ihmeteltiin Matti Martikan suksia ja muitakin suksipareja. Ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat jaksoivat kuunnella pitkän aikaa herpaantumatta, ja kysyttävääkin oli.

— Missä se talvisota oli?

Talvisotaa käytiin koko Suomen itärajan pituudelta, tuhannen kilometrin matkalla, vastasi Pekka Lukkari, ja Pertti Vuori lisäsi, että nyt ollaan ystäviä Venäjän kanssa.

1 A -luokan opettaja Heikki Nenonen on ottanut talvisodan puheeksi oppilaittensa kanssa Suomi 100 -juhlavuonna.

— Ekaluokkalaisten on vaikea käsittää sotaa, vaikka se kiinnostaakin heitä, Nenonen kertoo.

Entä kuinka tuttua on hiihtäminen tälle ikäluokalle?

— Ollaan käyty hiihtämässä kymmenisen tuntia tässä urheilukentän maastossa. Lapset hiihtävät hyvin. Perinteiset joutsenolaiset lajithan ovat jalkapallo, suunnistus ja hiihto, Nenonen huomauttaa.

