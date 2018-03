Reijo Mattinen, suunnistuksen leimaama mies

Reijo Mattisen ura ja menestys suunnistuksessa ovat mittavia. Siksi on yllättävää, että mies suuntautui kesäsuunnistukseen vasta parikymppisenä.

— Olen aloittanut tavoitteellisen urheilun myöhään. Kilpaurheilun aloitin hiihtäjänä 14-vuotiaana. Suunnistus tuli kesäharjoitteluna mukaan kuvioon, ja oli luontevaa, että ohjauduin aluksi enemmän hiihtosuunnistukseen, Mattinen muistelee.

Lopullinen askel kesäsuunnistajaksi tapahtui armeija-aikana Lahden urheilukoulussa. Tuuppaus tuli valmentajilta.

— Kilkuttelin 4 000 metriä Cooperin testissä. Valmentaja ounasteli, voisiko juoksu olla lajini.

Olihan se. Miehestä tuli suunnistaja. Vahvuudekseen hän määrittääkin juoksuvoiman.

Siitä kertoo myös arvokisamenestys. Parhaat sijat ovat tulleet Keski-Euroopan leveysasteilta, joilla aluskasvillisuus on vähäisempää kuin pohjoisemmassa. Pöpeliköissä hän ei koe olleensa omimmillaan.

Suunnistusura ohjasi myös työpaikan valintaa. Työpaikka rajavartiostossa oli olemassa, mutta valinta kääntyi Lahden urheilukouluun.

— Harjoitteluolosuhteet olivat Lahdessa niin paljon paremmat. Myös harjoittelumaastot olivat vaihtelevammat. Jos tähtää maajoukkuetason suunnistajaksi, ei kannata jäädä pelkästään kotikonnuille pyörimään.

Vaikka kilpaura on jäänyt, arki pyörii suunnistuksen ympärillä. Tytär Lotta harrastaa suunnistusta, ja isän rooli on toimia muun muassa kuljettajana.

Mattinen pyörittää Kullervon suunnistusvalmennusta nuorille, ja uusi pesti on Suunnistusliiton huippukilpailujen tukiryhmän jäsenenä. Hän toimii esimerkiksi arvokisoissa valvojana.

— Vastaan ja avustan, että kaikki menee sääntöjen mukaan, rastit ovat oikeilla paikoillaan ja kilpailukartat kunnossa.