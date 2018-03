Joutsenon seurakunnan on tasapainotettava talouttaan 85 000 eurolla

Joutsenon seurakunnan on tehtävä talouteensa merkittävä korjausliike. Seurakunnan osuus koko Lappeenrannan seurakuntayhtymän ensi vuodelle asetetusta 800 000 euron säästötavoitteesta on 85 000 euroa. Se tarkoittaa noin 7,5 prosenttia seurakunnan kuluvan vuoden talousarviokehyksestä kiinteistökulut mukaan lukien.

— Tälle vuodelle Joutsenon seurakunnan toimintaan on budjetoitu 801 000 euroa ja kiinteistökustannuksiin 323 000 euroa eli yhteensä karkeasti 1 124 000 euroa, seurakuntayhtymän talousjohtaja Kari Virtanen avaa.

Seurakuntalaista kohden kustannukset ovat nyt Joutsenossa yhtymän seurakunnista korkeimmat: 145 euroa per jäsen. Vastaavat luvut ovat Lappeen seurakunnassa 133, Lauritsalassa 130, Sammonlahdessa 128 ja Lappeenrannassa 76 euroa per jäsen.

— Teimme viime vuonna 772 000 euroa tappiota. Ensi vuonna verotulot tippuvat entisestään jäsenmäärän pienenemisen myötä. Pää on saatava pinnalle, Virtanen perustelee säästötarvetta.

Säästämisen eli menojen karsimisen sijaan tai sen lisäksi taloutta voidaan tasapainottaa myös tuloja kasvattamalla eli esimerkiksi erilaisia maksuja korottamalla.

Joutsenon kirkkoherra ja seurakuntaneuvoston puheenjohtaja Tero Kalpio nostaa esiin yhden vaihtoehdon, joka toteutuessaan keventäisi yksittäisten seurakuntien säästötaakkaa:

— Voisin kuvitella, että yhteinen kirkkovaltuusto vähintäänkin keskustelee veroprosentin nostosta.

Oletko valmis maksamaan lisää kirkollisveroa? Kyllä

En Näytä tulokset