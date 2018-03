Suokumaan osakaskunta etsii uusia keinoja järven suojeluun

Suokumaan osakaskunta haluaisi siirtää Pien-Saimaan suojeluun tähtäävät kosteikkokokemukset Suokumaanjärven valuma-alueelle. Se on 225 neliökilometrin suuruinen, ja siihen kuuluu soita, metsää ja peltoa. Toiveena on säilyttää järven virkistyskäyttö eli kalastus, uinti ja lintujen tarkkailu.

Osakaskunta on huolissaan Suokumaanjärven veden laadun heikkenemisestä. Hiekkarannat ovat ruohottuneet ja vesi muuttunut sameaksi. Kehitys on jatkunut vuosia.

Järveä on hoidettu hapettamalla ja hoitokalastuksella. Kalastus jatkuu yhä katiskapyynnillä keväisin. Tarkoitus on saada pieni roskakalakanta pienemmäksi. Mökkiläiset niittävät rantakasvillisuutta.

Pien-Saimaalla on Lappeenrannan seudun ympäristötoimen projektikoordinaattori Raija Auran mukaan saatu tuloksia neuvomalla ja kouluttamalla maanviljelijöitä, mökkiläisiä ja metsänomistajia sekä rakentamalla kosteikkoja. Lähes sata kosteikkoa tasaa virtauksia.

— Aikoinaan metsäteollisuuden keskittymän aiheuttama kuormitus Saimaalla ratkaistiin tekniikalla. Suokumaanjärven kohdalla on hyvä tilanne, kun tiedetään kuormittajat ja on seurantaa, Aura sanoi.

Fosforilannoitteiden käyttö lopetettiin 1995, mutta ainakaan Suokumaanjoen fosforipitoisuudet eivät ole sen ansiosta vähentyneet. Fosforia löytyi joesta edelleen.

Tätä ihmetteli Penttilässä asuva maanviljelijä Matti Ahvonen tiistai-iltana keskustelutilaisuudessa, jossa pohdittiin Suokumaanjärven tilaa ja toimia sen kunnon kohentamiseksi.

— 20 vuodessakaan ei näy muutosta, hän kummeksui.

Projektikoordinaattori Raija Aura Lappeenrannan seudun ympäristötoimesta kertoi, että fosforipitoisuuteen vaikuttaa eniten säätila.

— Pahinta vesistölle ovat leudot talvet ja rankat syyssateet.

Suokumaanjoesta on otettu erilaisia näytteitä 1990-luvulta saakka. Joessa ei happipitoisuus ole ongelma, sillä virtaava vesi pysyy viileänä ja hapettuu helposti, mutta järvessä on hapenpuute.

Orgaanisen aineen määrä vaihtelee sekä joessa että järvessä. Niiden pitoisuudet ovat vähän kasvussa.

— Tämä tilanne näkyy kauttaaltaan Suomen järvissä. Se voi olla ilmastonmuutoksen syytä, tai sitten 1950—1960-luvulla alkaneen ojituksen seurausta, Aura pohti.