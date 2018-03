Joutsenon työväentalolla on lauantaina päällä täysi sirkus

Työväentalolla satuillaan, musisoidaan ja sirkustellaan ensi lauantaina. Esityksistä vastaavat Taidekoulu Estradin oppilaat.

Heidi Parkkinen Taidekoulu Estradista, tulette ensi lauantaina Joutsenon työväentalolle esiintymään, kerro mitä on luvassa?

— Tapahtuma on Mannerheimin lastensuojeluliiton Joutsenon paikallisyhdistyksen järjestämä, ja luvassa on sirkus- ja musiikkiesitykset sekä satupiknik. Yleisö paitsi katsoo ja kuuntelee, myös osallistuu esitykseen. Ohjelman kesto on noin tunnin.

Mitä tarkoittaa toiminnallinen satupiknik, entä minkälaista sirkusakrobatiaa on luvassa?

— Sirkusesitys pitää sisällään eri sirkuslajeja, jotka on tehty lasten ideoiden pohjalta. Musiikkiesityksessä voi esittää toiveita ja lopussa pääsee osallistumaan Talvinen metsä-esitykseen. Luvassa on musiikkia myös Frozen-elokuvasta. Satupiknikissä katsojat valitsevat sadun, minkä haluavat kuulla. Lisäksi se sisältää yleisön vaikutusmahdollisuuden, katsojat saavat tehdä päätöksiä, miten tarina etenee. Kokeilemme osallistavaa mallia ensimmäistä kertaa, tämä jännittää minuakin.

Mikä on oma suosikkisatusi?

— Sellainen kuin Ville auttaa. Tykkään anarkistisista saduista. Samoin Kari Hotakaisen tekemät satukirjat vetoavat minuun, varmaan samoista syistä.

Taidekoulu Estradi esiintyy Joutsenon työväentalolla (Huvitie 7) lauantaina 24. maaliskuuta kello 14.