Vauhdin hurmaa ja raitista ulkoilmaa koirien kanssa

Janne Härkösen talvikausi valjakkourheilussa huipentui MM-pronssiin.

Härkönen sijoittui Ruotsin Svegissa 8.—11. maaliskuuta järjestetyissä maailmanmestaruuskisoissa kolmanneksi kahden koiran valjakkoajossa yhdessä oman koiransa Avan ja ”lainakoiran” Pyryn kanssa.

Valjakkourheilu on vauhdikas laji. Nopeuden lisäksi Härköstä viehättää lajissa koiran ja omistajan yhteistyö.

— Olen aina tykännyt koirista. Ja alaskanmalamuutti on rotuna vielä sellainen, että koiran kanssa on helppo lähteä retkelle. Se ei säikähdä pakkasta, jos itse vain kärsii yöpyä teltassa, ulkoilmaihmiseksi tunnustautuva Härkönen sanoo.

Lue juttu kokonaisuudessaan 22.3. Joutseno-lehdestä