Liikunta-aamu herätteli senioreita lajikokeiluihin

Senioreiden liikunta-aamuksi Joutsenohallilla on kovin nuorta väkeä. Joutsenon koulun oppilaat Nella Särkkinen ja Venla Temonen pelaavat pickleballia joutsenolaisen Airi Mattilan ja Lappeenrannan liikuntatoimessa ohjaajan sijaisuutta tekevän Merja Laurikaisen kanssa.

— Pickleball on ihan uusi, Jenkeistä Suomeen rantautunut mailapeli, joka yhdistää tennistä, sulkapalloa ja pingistä, senioreiden liikuntaneuvonnan kehittämisestä vastaava liikunnanohjaaja Anne Peuhkuri selvittää.

Nelikon vieressä Tuuri Majuri hioo uutta tekniikkaa. Kesäisin golfia ja talvisaikaan bocciaa ja sisäpetankkia pelaavalle Majurille porraspeli on uusi tuttavuus.

Tavallaan laji yhdistää hänen liikuntaharrastuksiaan: peliväline on kaksi toisiinsa narulla kytkeytyvää golfpalloa, joita heitetään kolmiaskelmaisia tikkaita muistuttavaan telineeseen.

— Ihan kivaa ajanvietettähän tämä on.

Ikääntyneille suunnattu senioreiden liikunta-aamu järjestettiin Joutsenossa viime perjantaina ensimmäistä kertaa. Eri liikuntamuotojen esittelytapahtuma sai liikkeelle kourallisen varttuneempaa väkeä.