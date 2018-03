Kengät narikkaan ja kirpputoriostoksille

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Joutsenon paikallisyhdistyksen perinteinen kevätkirppis järjestetään jälleen lauantaina 14. huhtikuuta mutta uudella konseptilla.

Mikä muuttuu ja miksi, puheenjohtaja Anniina Ojala?

— Suurin muutos on uusi tila, Joutsenohalli. Muutoksia oli pakko tehdä koulukeskuksen tulevan remontin takia. Nyt keväällä koulun tilat olisivat varmaan olleet vielä käytettävissä, mutta syksyllä kirppiksen järjestäminen koulun tiloissa ei olisi enää onnistunut. Päätimmekin siirtää kirppiksen uusiin tiloihin jo nyt, koska keväällä on enemmän aikaa suunnittelulle. Syksyllä kirppis tulee niin äkkiä kesälomien jälkeen.

Miten paikanvaihdos näkyy kirppiksen myyjille ja asiakkaille?

— Myyjillä oli koululla valmiina pöydät, joita Joutsenohallissa ei ole. Hallissa myyjille on merkityt myyntipaikat/ruudut, joihin he voivat tuoda oman pöydän ja/tai rekin tai laatikoita. Ruudun koko on Joutsenohallilla isompi kuin pöytä ja sen ympärillä oleva tila oli koululla.

— Yksi huomioitava asia sekä myyjien että asiakkaiden kannalta on se, että halliin ei voi mennä ulkokengissä, eli kengät on jätettävä aulaan tai pukuhuoneeseen.

— Muutoin kirppis toimii samalla vanhalla periaatteella. Eli myyjät tuovat myyntiin tulevat tavarat perjantaina eikä heidän tarvitse olla paikalla lauantaina, jolloin kirppis on auki. Asiakkaat keräävät ostokset vapaasti eri pöydistä ja maksavat kaikki lopuksi kassalle.

Kevätkirppis Joutsenohallissa (Penttiläntie 17) la 14.4 klo 10—17.

Lisätietoa ja kirppiksen myyntipaikan varauslomake verkossa.

