Lukijan kynä: Avoin kirje vanhus- ja lähimmäispalveluliitolle

Joutseno-lehti (22.3.) kertoi, että ikääntyneiden pankkiasioinnista tehdään selvitys, vastausaikaa viikko. Etelä-Saimaassa ei ollut mitään asiasta. Paperilomakkeita sai Lappeenrannan keskustasta.

Meitä netin käyttöön syystä tai toisesta kykenemättömiä on erään tiedon mukaan noin miljoona.

Kun meidän asiaamme tutkitaan netissä, saadaan sellaisia vastauksia kuin toivotaankin.

Jos tähän asiaan olisi haluttu vähänkään todellista tietoa, olisi paperilomakkeita pitänyt olla näkyvästi esillä kirjastoissa ja vielä toimivien pankkien kassoilla. Siellähän me netittömät, rollaattorilla tai muuten huonosti liikkuvat ja apua tarvitsevat jonotamme. Vastausaikaa olisi pitänyt olla vähintään kaksi viikkoa.

Olen joitakin vuosia sitten tuskallisesti harjoitellut laskujen maksamista. Totesin, ettei riitä näkö, ei muisti eikä ajatus, ja kädetkin vapisevat. Pitkät numerosarjat vilistävät silmissä ja menevät väärin. Olen päättänyt tulla ulos häpeäkaapista ja kertoa julkisesti, että tuohon en pysty. Olen teknologiavammainen.

Kaikilla ei ole lapsia eikä muita läheisiä auttamassa. Tähän asti asioiden hoito on onnistunut maksupalvelun ja kassan kautta. Nyt pankki suljetaan. Lähin kassa on 20 kilometrin päässä. Bussimaksu 13 euroa on monelle iso raha, eikä syrjemmältä ole edes linja-autoyhteyttä.

Ennen uskoin, että pankki on palvelulaitos, ihmisiä varten.

Ennen uskoin, että vapaassa maassa eläkeläinen saa olla poissa netistä ja somesta, eikä siitä rangaista. Uskoin, että niitä ilmankin voi kohtuullisen itsenäisesti elää.

Toki netittömyydestä on hyötyäkin: Ei tarvitse pelätä virus- eikä muita hyökkäyksiä, ei pähkäillä valeuutisia, eikä tule vihapostia.

Ja mikä ajan säästö! Voi lukea, ulkoilla, kirjoittaa, tavata ystäviä.

Airi Sallinen

Joutseno