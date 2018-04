Haukilahden osakaskunta pohtii kolmen kimppaa

Haukilahden osakaskunta selvittää yhdistymistä naapuriosakaskuntien kanssa.

Yhdistymissuunta on etelään. Haukilahden kalastuskunnan vuosikokouksessa parin viikon päästä keskustellaan osakaskunnan yhdistymisestä Ilottulan ja Muukkolan osakaskuntien kanssa.

Tilanne on sama Ilottulan osakaskunnassa, joka sekin kokoontuu kokoustamaan huhtikuussa. Asialistalla on yhdistyminen.

Jos yhdistyminen saa osakaskuntien jäsenien hyväksynnän, osakaskunnat lakkautetaan ja tilalle perustetaan uusi Itäisen Pien-Saimaan osakaskunta.

Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen kalatalousneuvoja Vesa Tiitisen mukaan prosessissa katsotaan ensin Haukilahden ja Ilottulan päätökset. Jos yhdistyminen saa vihreää, on vuorossa Muukkola, joka on osin järjestäytymätön.