Luonnonmukaisilla kalkkimaaleilla kevätremontti sujuu helposti ja hajuttomasti

Kalkkimaalien suosiolle ei näy loppua. Niillä on monia etuja: voi maalata suoraan monenlaisille pinnoille ilman esivalmisteluja, maali kuivuu nopeasti, ja lopputulos on mattapintainen ja liitumainen.

Kovan kulutuksen kohteissa kuten lattioissa tai tuoleissa pintaan voi viimeistelyksi sipaista vahaa tai lakkaa.

Trendit menevät yleensä ohi vuodessa tai parissa, niin myös remontoinnissa ja sisustamisessa. Yrittäjä Heli Kauhanen joutsenolaisesta sisustusliike Helkkä Dreamsista uskoo, että kalkkimaalit ovat pidempiaikainen trendi. Hän otti niitä puotinsa hyllyille jo muutama vuosi sitten, ja kysyntä on ollut tasaista.

— Suosion syitä on monia. Ne ovat helppoja käyttää, ja ne on tehty luonnonmateriaaleista, Kauhanen sanoo.

Kauhanen on itse maalannut puotinsa alun perin oranssit seinät kalkkimaalilla harmaiksi. Pinta oli liukas, mutta maali tarttui melko hyvin jo ensimmäisellä kerralla.

— Kalkkimaalipintaa ei kannata lähteä korjailemaan ennen kuin se on kuivunut kunnolla. Vasta sitten näkee todellisen lopputuloksen, ja sitä voi halutessaan korjailla, Kauhanen vinkkaa.

Hänen asiakkaansa hakevat kalkkimaaleista tietoa blogeista, Facebook-ryhmistä ja sisustuslehdistä.

Kevät saa tunnetusti remontoijan ja sisustajan kädet syyhyämään, tai vähintään pitää ryhtyä suursiivoukseen.

