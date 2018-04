Kellään ei ole varaa asettua tuomarin paikalle, muistuttaa Eero Uuksulainen

Eero Uuksulainen kirjoitti pyhiinvaelluskokemuksestaan kirjan, joka laajeni filosofiseksi ja teologiseksi pohdinnaksi matkalla olevasta ihmisestä. Nyt hänellä on tekeillä uusi kirja. Se kertoo uukuniemeläisestä herätysliikkeestä ja horrossaarnaamisesta.

On kulunut yli kymmenen vuotta siitä, kun Uuksulainen käveli 700 kilometriä ikivanhalla pyhiinvaellusreitillä, tähtipoluksi kutsutulla reitillä Espanjassa, Pamplonasta Santiago de Compostelaan.

Kotiin palasi vähän eri mies kuin se, joka lähti matkaan Joutsenon rautatieasemalta.

Vaellus ei ole päästänyt häntä vieläkään otteestaan. Se elää hänessä edelleen tuntemuksina ja kokemuksina.

Se myös sysäsi kirjalliselle matkalle, ja syntyi kirja Ihmisiä pyhillä poluilla. Siinä Uuksulainen pohtii laajemminkin matkalla olevaa ihmistä, homo viatoria.

— Kun vaeltaa päivän ja toisenkin, kokonaisen kuukauden, aistit herkistyvät, Uuksulainen kertoo.

— Pyhiinvaelluksella on myös hengellinen ulottuvuus. Lempifilosofini Anselm Grün sanoo, että niin kauan, kun ihminen vaeltaa, hän voi kehittyä.

Pappisuransa aikana Uuksulainen kirjoitti tuhansia puheita. Moni saarna syntyi Joutsenon kangasmetsissä lenkkipolulla. Liikkuessa oli hyvä miettiä saarnan teemaa, ja nukkuessakin teksti kypsyi.

Kokonaisen proosateoksen kirjoittaminen on erilaista. Ensimmäisen teoksen koostaminen vei häneltä neljä vuotta.

— Kirjoittaminen on mukavaa. Ainekirjoitus oli lempiaineeni koulussa.

Työelämä on nyt takana, eikä siihen liity haikeutta.

— Kaikkeni annoin, todella täysillä tein. On sellainen tunne, että nyt on toisten vuoro, Uuksulainen sanoo.

Entinen kirkkoherra tuumaa olevansa nyt avarakatseisempi kuin nuorena. Hän puhuu ekumenian ja suvaitsevaisuuden puolesta.

— Toivoisin, että kristikunnan jäsenet löytäisivät toisensa. Ei siitä mitään tule, että kaikki touhuavat omissa ympyröissään ja arvostelevat toisiaan. Kukaan ei yksin omista totuutta, jokainen omistaa siitä osan. Kellään ei ole varaa asettua tuomarin paikalle.

Kirjassaan Uuksulainen kertoo myös omasta elämästään ja elämänpohdinnoistaan. Hän syntyi jatkosodan kiivaiden lopputaistelujen aikaan Kiteellä saunassa, ja samaan aikaan hänen isänsä taisteli eturintamassa Ihantalassa.

Joutsenolaisten hyvin tuntema pappi kertoo myös työvuosistaan ja siitä, kuinka pyrki ajattelemaan jokaista kohtaamista ainutlaatuisena. Kirjan loppuosassa tutkitaan pyhiinvaellusta kristikunnan läntisessä perinteessä.

Keskiaukeamalla on valokuvia pyhiinvaellukselta Santiago de Compostelaan vuonna 2004 nyt jo edesmenneen Touko Tyrväisen kanssa.

Uuksulaisen kirja on lainattavissa kirjastossa.

