Bujinkan Nagare Dojoon voi tutustua Korvenkylässä maanantaisin ja keskiviikkoisin

Korvenkylän seuratalon salista kantautuu eteiseen lasioven läpi vain vaimeaa tömähtelyä. Bujinkan Nagare Dojo ry:n treeneissä ei soi taustamusiikki, vaan ukemeja pyöräytellään lämpimikseen hiljaisuuden vallitessa.

Seuran pääopettaja, shihan Markku Kyyrönen tutustui japanilaiseen itsepuolustuslajiin, bujinkan budo taijutsuun Lappeenrannassa 1988. Vuonna 2005 hän pisti pystyyn oman seuran, joka virallistettiin rekisteröidyksi yhdistykseksi myöhemmin.

Toimintaa on Lappeenranta—Imatra-akselilla.

— Korvenkylässä harjoitellaan maanantaisin ja keskiviikkoisin, Imatran urheilutalolla lauantaisin. Myös Lappeenrannan keskustassa on pidetty harjoituksia, Kyyrönen kertoo.

Seurassa on Kyyrösen mukaan vain parikymmentä jäsentä. Koko tuo toimintaan ketteryyttä: jos harjoituksiin ei ole tulossa kovin montaa ihmistä, treenejä suosiolla siirretään. Myös uusia jäseniä otetaan harjoituksiin mukaan lennosta.

— Seuraavat tutustumisharjoitukset ovat Imatralla 21. huhtikuuta, Kyyrönen vinkkaa.

Alaikärajana on pidetty 15 vuotta. Myös tätä nuoremmat ovat tervetulleita, jos on samanikäinen ja -kokoinen harjoittelukaveri.

Bujinkan budo taijutsu yhdistelee yhdeksää eri koulukuntaa japanilaisia taistelulajeja, joista jujutsu lienee suurelle yleisölle tunnetuin.

