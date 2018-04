Koivun norkkojen runsaus tekee allergikkojen kevÃ¤Ã¤stÃ¤ keskimÃ¤Ã¤rÃ¤istÃ¤ pahemman

Millainen kevät siitepölyallergisilla on luvassa, tutkija Juha Jantunen Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutista?

— Keväästä ennustetaan keskimääräistä pahempaa. Luonnonvarakeskuksen koivun norkkolaskentojen mukaan koivuissa on paljon norkkoja. Siitepölytilastojen mukaan koivu ja leppä kukkivat heikosti viime keväänä, mikä tarkoittaa siitä, että puilla on ollut enemmän energiaa panostaa tämän kevään kukintaan.

Näillä leveysasteilla leppä saati koivu ei näyttäisi vielä kukkivan. Silti siitepölyallergikkoja tirskuttaa jo. Missä kasvaa se puu, josta kaukokulkeutuu siitepölyä Kaakkois-Suomeen?

— Siitepölyhiukkaset leijuvat helposti ilmassa satoja kilometrejä. Jos ilma virtaa etelästä, siitepölyä tulee tänne tuulen mukana. Siitepölyä voi tulla Keski-Euroopasta saakka. Tavallisesti hiukkaset ovat lähtöisin Ruotsista, Baltiasta tai Venäjältä.

Pujoallergikko voi helpottaa oloaan niittämällä pihapiirin pujokasvustot. Päteekö sama konsti koivuihin?

— Ei päde. Koivuja on paljon metsissä, ja korkeista puista siitepöly pääsee leviämään laajemmalle alueelle paljon paremmin kuin matalista pujoista ja heinistä.

Jantunen on itse allerginen heinän siitepölylle. Onneksi oireiden määrä on vähentynyt viime vuosina, eikä allergia juuri haittaa perhosretkillä.

