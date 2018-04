Haju kummastutti Haukivaarassa

Haukivaaran ympäristössä Pulpilla leijunut mädän tuoksu on kummastuttanut asukkaita.

Haukivaara sijaitsee Metsä Fibren tehtaalta puolisen kilometriä Haukilahteen päin. Alue on yhtiön omistuksessa ja siellä sijaitsi yhtiön omistama kerrostalo, joka purettiin pois kolme vuotta sitten.

Ahvenlammella asuva Ilkka Tiimo kiinnitti hajuun huomiota viime viikolla.

Haju oli hänen mukaansa laimentunut tällä viikolla. Voimakkaimmin haju tuoksahti aivan Saimaan rannan tuntumassa olevassa hötelikössä.

Samassa hötelikössä oli myös valkoista kuohaa.

Tiimo pohtii, voiko hajun alkuperä olla peräisin vanhoista viemäriputkista, jotka menevät Haukivaarasta alas rinnettä pitkin rantaan, jossa ne yhdistyvät tehtaan jätevesijärjestelmään menevään yhdysputkeen.

Viemärit eivät voi olla syynä hajuun, toteaa Metsä Fibren Joutsenon tehtaanjohtaja Anssi Meuronen.

— Normaalin turvallisuuskäytännön mukaan rakennukseen liittyvistä kaivoista otettiin purkutyön yhteydessä kannet pois ja kaivot täytettiin hiekalla, lisäksi poistoputket tulpattiin samassa yhteydessä.

Meurosen mukaan kyse on sulamisvesistä. Hajun syyksi hän taas epäilee mätänevää orgaanista jätettä.