Uudelta Vuoksen sähköasemalta lähtee voimajohtoja Imatralle, Lempiälään ja Karsturantaan

Fingrid Oyj parantaa sähkön siirtoyhteyksiä Joutsenon seudulla korvaamalla vanhan, ikääntyneen voimajohdon ja rakentamalla uuden Vuoksen sähköaseman Joutsenon Kotakorpeen.

Toinen uusista voimajohdoista on Joutsenoa lounais—koillissuunnassa halkova Lempiälä—Vuoksi-voimajohto.

— Olemme alkaneet tehdä perustuksia helmikuun lopulla, kertoo pääurakoitsija Eltel Networks Oy:n projektipäällikkö Marko Elorinne.

Pylväiden perustuksiksi valetut betonielementit on kuljetettu teiden varsille mahdollisimman lähelle lopullista sijoituspaikkaansa.

— Paikat ovat tiedossa, ja maanomistajia on tiedotettu, mutta ainoastaan 15 perustusta 82:sta on paikoillaan, Elorinne kertoo.

Elorinteen mukaan tavoitteena on syyskuussa alkaa purkaa pylväitä myöten vanhaa 110 kilovoltin voimajohtoa, joka on 1950-luvun peruja. Työstä ei aiheudu katkoksia alueen sähkönjakeluun.

Sähkön siirtoyhteyksien parantaminen liittyy natriumkloraatin tuotannon kasvuun Kemira Chemicals Oy:n Joutsenon tehtaalla.

Juttua varten on haastateltu myös Fingrid Oyj:n rakennuttamien Vuoksi—Onnela- ja Vuoksi—Lempiälä-voimajohtojen projektipäällikköä Ritva Lainetta.