Kultsu järjestää ensimmäisen tyttöjen jalkapalloturnauksen raviradan nurmella tänään lauantaina

Jalkapalloilevat tytöt tekevät historiaa. Kultsu Juniorit T11-kevätturnaukseen Joutsenon raviradan tekonurmelle lauantaina 21. huhtikuuta osallistuu kaikkiaan kahdeksan tyttöjen joukkuetta lähikuntien lisäksi Mikkelistä, Kouvolasta ja Savonlinnasta.

— Viime vuonna mietimme tyttöjen omaa turnausta, kun kokosimme tyttöjoukkueen, kertoo Kultsu Junioreissa neljä vuotta tyttöjä valmentava Tommi Rantalainen.

Kysynnästä ei ollut tietoa, mutta suosio yllätti iloisesti: kahden ensimmäisen ilmoittautumisviikon aikana mukana oli jo seitsemän joukkuetta.

Rantalainen valmentaa T-11-joukkuetta, jossa pelaa vuosina 2006—2008 syntyneitä tyttöjä.

— Tytöt eriytettiin viime vuonna omaksi joukkueekseen, kun heitä oli niin paljon.

Yksittäisiä pelaajia on aina ollut poikien mukana, mutta tällä hetkellä tyttöjen jalkapalloharrastus on Rantalaisen mukaan nousussa ympäri Suomen.

Rantalainen on itse aikoinaan pelannut vuoden jalkapalloa juniorina. Valmentamaan hän ryhtyi oman poikansa harrastuksen kautta.

