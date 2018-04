Konnunsuon vankilan pellot osin ostanut Taurun siemen on investoinut määrätietoisesti

Konnunsuon vankilan entisillä pelloilla kasvaa nykyään siemenviljaa. Juha Järvenpään yhtiö Taurun siemen osti vuonna 2011 osan vankilan pelloista, sen jälkeen alueella on investoitu toimintaan joka vuosi. Konnunsuon peltojen osto oli Järvenpäälle hyppy aiempaa suurempiin saappaisiin. Viljelyala lähes tuplaantui kauppojen myötä. Mukana tuli myös erilaisia maatalouskiinteistöjä, kerrostalo Pieni-Läykässä ja Konnunsuon juhlalato.

— Melkein joka vuosi on jotain projektia ollut. Kyse on toimintojen järkeistämisestä ja tuotannon tehostamisesta, sanoo Aleksi Järvenpää, joka viimeistelee maatalousalan opintoja Helsingin yliopistossa.

Hän on rakentamassa itselleen työpaikkaa, vaikka joka vuosi mukana maataloustöissä on jo ollutkin.

Isä Juha Järvenpään henkilökohtaisesti omistamille pelloille on tekeillä sukupolvenvaihdos, jossa Aleksi ottaa vastuun niiden viljelystä.

— Omistajuuden muutos tapahtuu vaiheittain, Juha Järvenpää toteaa.

