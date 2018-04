Pirjo Aarnio kirjoitti kirjan lapsuudestaan talkkarin tyttärenä Tiuruniemessä

Tamperelaistunut Pirjo Aarnio on kirjoittanut kirjan lapsuusvuosistaan Tiuruniemessä. Sairaalan iloiset lapset — Talkkarin tytön tarinoita 1945—1959 kertoo elämästä suljetussa yhteisössä, Tiuruniemen tuberkuloosiparantolassa ja sen lähiympäristössä.

Hän on värittänyt muistojaan mielikuvituksella ja muunnellut esimerkiksi henkilöiden nimiä, osan nimistä keksinyt itse.

Kirja on jaettu useisiin lukuihin. Niissä kerrataan varhaisimpia muistoja, historiallisia tapahtumia kuten olympiakesää, kansakoulua ja muita arkisia asioita sekä juhlia.

Luku nimeltä Anita ja minä kertoo Aarnion ystävyydestä lääkärin tyttäreen Anitaan, jonka kotona on kovin toisenlaista kuin talkkarin tytön kotona. On ranskalaisia muotilehtiä, kynsilakkaa ja Corn Flakeseja.

Kirjan lopussa kerrotaan tuberkuloosiparantolan historiaa. Parantola valmistui juuri ennen talvisotaa. Siinä ja viereisessä Rauhan mielisairaalassa alkoi toimia Suomen suurin sotasairaala jo ennen kuin parantola ehdittiin vihkiä.

Sodan jälkeisessä puutteessa sairaala oli hyvä asuinpaikka, sillä henkilökunnan hyvinvoinnista huolehdittiin ja sairaala oli pitkälti omavarainen.

Capri-nimen alkuperäkin selviää kirjan lopussa: kolmikerroksisen puuhuvilan, Tiuruniemen hovin, rakennutti 1800-luvulla tohtori Gabrilovitsch. Capri on lyhenne hänen nimestään.

