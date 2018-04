Joutsenorastit starttaa keskiviikkoiltana 25. huhtikuuta Nyrkköläntien varrella

Joutsenorastit järjestetään jälleen keskiviikkoisin kello 17—19 eri puolilla Joutsenoa. Ensimmäisen kerran suunnistetaan 25. huhtikuuta Hietaharjussa osoitteessa Nyrkköläntie 28. Opastuspaikka on Lampikankaan kiertoliittymässä, Karjalaisentie 88.

Suunnistusmahdollisuuksia on kesän aikana kaikkiaan 19. Heinäkuun 18. päivä niitä ei järjestetä.

Ratoja on neljänlaisia: helppoja parin kilometrin, noin 2,5 kilometrin vaativahkoja sekä noin 4 ja 6 kilometrin vaativia ratoja.