Kultsu starttaa tänään kotivoimin kolmosen kauteen

Kultsu FC:n kausi kolmosessa alkaa tänään. Raviradalla vastaan asettuu Ristiinan pallo(Ri-Pa).

Päävalmentaja Jukka Korhonen kuvaa tunnelmaa kauden kynnyksellä odottavaksi.

Joukkue on uudistunut suurelta osin. Myös taustajoukoissa on ollut vaihtuvuutta. Jos joukkue edellisvuosina on rakentunut pitkälle vieraspelaajien varaan, startataan nyt kauteen omien pelaajien varassa.

— Takana on täyskäännös, haaste tulee olemaan kova. Pääosa pelaajista on nuoria, siinä on junnuille iso hyppy miesten sarjaan, Korhonen toteaa.

Avausvastustaja Ri-Pan kokoonpano on elänyt sekin ja Korhonen odottaa ottelusta tasaista vääntöä.

— Kotoa meidän täytyy saada pisteitä poimittua.

Kultsu FC kohtaa tänään Raviradan tekonurmella Ristiinan Pallon. Ottelu alkaa kello 19.

