Manes ja Papas täräyttää vapunaattona Luhtikammarin soimaan

Bändit ovat vaihtuneet, samoin bändikaverit, mutta alkuperäinen rytmiryhmä on pysynyt: rumpali Mauri ”Mane” Pöllänen ja basisti Timo ”Parta” Kosunen.

— Helvetin kauan on soitettu yhdessä ja pelattu jalkapalloa, miehet ihmettelevät.

Nykyinen yhtye Manes ja Papas -on ollut kasassa 15 vuotta. Sen alkusanat lausuttiin kotimatkalla Vuokatista Back to the Sixties -tapahtumasta vuonna 2003. Yhtye on pitänyt pintansa 15 vuotta. He ovat päättäneet, että kun kuulijoita on alle 30, aletaan harkita lopettamista.

Pölläsen ja Kosusen lisäksi yhtyeessä soittavat Jyrki Kuukka, saksofoni, Juha Suni, soolokitara, Pekka Puolakka, koskettimet, ja Kile Kakkola, laulu ja komppikitara.

Soittoharrastus alkoi Kosusella kouluaikana.

— Oppikoulussa kaverit harrastivat musiikkia. T.T. Oksala ja kumppanit puhuivat Creamista ja kuuntelivat progea, ja se rupesi kiinnostamaan. Kun kukaan ei soittanut bassoa, minä hankin sellaisen salaa. Pääsin sitten bändiin basistiksi.

Pöllänen kuunteli radiosta Lauantain toivottujen levyjen viimeistä kymmenminuuttista, jolloin saattoi tulla Elvistä tai Paul Ankaa.

— Ostin levyjä, kaikkea mahdollista, kuten Lasse Liemolaa. Oppikoulun musiikinopettaja Jaakko Pulkkinen kasasi bändin, ja sanoin, että voisin kokeilla rumpuja. Parta on antanut vinkkejä basson ja rumpujen yhteissoitosta, musiikkikouluja en ole käynyt, Pöllänen kertoo.

Yhteinen soittotaival on ollut antoisa, vaikka rahaa se ei olekaan antanut.

— On kiva soitella. Olen tehnyt myös äänihommia, 70-luvun lopulla oli oma studiokin. Myöhemmin miksasin ja roudasin joutsenolaisbändejä, mutta en enää, Kosunen kertoo.

Nykyisin Manes ja Papas keikkailee noin viisi kertaa vuodessa. Yhtyeen jäsenet ovat eläkkeellä, kuopus Kosunenkin kolmen viikon kuluttua.

Manes ja Papas ravintola Luhtikammarissa vapunaattona, maanantaina 30.4. kello 21.