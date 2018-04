Satu Putkisalo lakitti Elsan ja kehotti vaalimaan yhteisöllisyyttä ja nuorisoa

Elsa-patsas eli hyvinvointiaseman puistossa sijaitseva Sana Mobilitas sai vappuaattona ylioppilaslakkinsa Satu Putkisalolta. Joutsenon kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja ja alueraadin jäsen kantaa tänä vuonna Vuoden seniori -arvonimeä. Sen hänelle myönsi vappuperinteiden mukaisesti Joutsenon yhteiskoulun ja lukion seniorit -yhdistys.

Putkisalo kirjoitti ylioppilaaksi Joutsenon lukiosta keväällä 1984. Suokumaan kylässä syntyneen ja varttuneen ja tällä hetkellä kassavastaavana työskentelevän merkonomin yhteiskunnallinen toiminta alkoi Kuparsaaren Pyyhtiät -sukuseurasta, jonka hallitukseenkin hänet pian seuraan liittymisen jälkeen valittiin.

Sen jälkeen luottamustoimia tuli lisää. Putkisalo on ollut myös kunnallisvaaliehdokkaana, lautakuntien jäsenenä ja Keskustanaisten johtokunnassa.

— Joutsenon alueella toimii lukuisia yhdistyksiä. Yhdistystoiminta on mukava harrastus, jossa kohtaa samanmielisiä ihmisiä. Jokainen voi liittyä johonkin yhdistykseen, Putkisalo kannusti puheessaan.

Hän haluaa kannustaa kaikkia yhteisöllisyyteen, sillä se torjuu yksinäisyyttä ja lisää hyvinvointia.

— Olemme markkinavoimien armoilla, ja yhteiskunta nojautuukin jo pitkälti kolmansien sektoreitten tarjoamiin palveluihin eli yhdistyksiin.

Hän nosti esimerkiksi joutsenolaisesta yhteisöllisyydestä sen, kuinka abiturientit viime helmikuussa tulivat omalle koululle Joutsenoon viettämään penkkaripäivää eivätkä jääneet Lappeenrannan keskustaan.

— Joutsenon lukio lakkautettiin. Siinä menivät vanhempieni sekä kotiseutuyhdistyksen yhden perustajajäsenen, Joutsenon lukion rehtorin Jorma Räisäsen elämäntyö. Vai menikö? Koen itse saaneeni hyvän kasvualustan Joutsenossa. Osaisimmepa antaa yhtä hyvät lähtökohdat innovatiivisille, ahkerille nuorille, joiden käsissä on tulevaisuutemme, Putkisalo päätti puheensa.

Putkisalo on naimisissa ja hänellä on kaksi aikuista lasta, jotka asuvat jo omillaan. Hän harrastaa kissoja, lukemista, liikuntaa ja sukuseuratoimintaa.

