Hinkan saunat lämpiävät jälleen torstaista 3. toukokuuta lähtien

Uimakassi valmiiksi, Hinkan saunat avautuvat torstaina 3. toukokuuta. Juha Turkia on hiljalleen uusinut lauteita ja kohennellut paikkoja Hinkan saunojen uutta kesäkautta varten.

Saimaan pinta ei ole hänen havaintojensa mukaan ollut näin korkealla pitkään aikaan. Veden ja jään rantaan poraamista jäljistä näkee, että tuulen suunta on ollut luoteesta, ja siltä suunnalta se pääsee ottamaan vauhtia kaikkein pisimmältä ennen kuin iskeytyy Hinkanrantaan.

Turkia aloittaa monesti saunojen kohennuksen heti syksyllä, kun kesäkausi on päätöksessä.

Tänä vuonna on tehty vain vähän muutoksia: yleisissä naisten ja miesten saunoissa on lattiat käsitelty, ja miehillä on uudet lauteet, naisilla muutama uusi laudepuu.

Myös tilaus- ja pikkusaunassa on lauteet uusittu, pikkusaunassa myös kiuas.

Hinkanrannassa sijaitseva Saimaan saunaseuran savusauna lämpiää maanantaina 7. toukokuuta. Valkamarannan saunassa Korvenkylässä tehdään paraikaa remonttia. Siellä aloitus on ensimmäisenä kesäkuuta. Ahvenlammen saunat sulkevat ovensa kesäksi.

Hinkan saunat (Rantatie 540), avautuu 3. toukokuuta, avoinna ti—la klo 15—21, su klo 15—20.

Savusauna (Rantatie 540), avautuu 7. toukokuuta, yleinen vuoro ma kello 18—21.