Purkutalonäyttelyssä mukana joutsenolaisväriä

Taidekeskus Krimillä Imatralla alkaa purkutalonäyttely. Näyttely avautuu 2. toukokuuta.

Kyse on Krimin talojen viimeinen taiteellinen tapahtuma, talot on määrä purkaa pois. Purkutalonäyttely konseptina on viime vuosina nostanut päätään ja mukaan mahtuu muutama laajemminkin Suomessa huomiota saanut näyttely, esimerkiksi Lappeenrannan vanhaan teatteriin tehty 5000m2-näyttely.

Purkutalonäyttelyssä on esillä veistoksia, piirustuksia maalausta, videotaidetta sekä suoraan tilaan ja seiniin tehtyjä teoksia. Myös ulkoseinät saavat osansa taidevyörystä.

Näyttelyyn osallistuu yli 50 taiteilijaa ja taiteilijaryhmää, ja mukana on myös joutsenolaislähtöiset Henrik Härkönen, Inka Nordlund, Antti Majava ja Olli-Pekka Härmä.

Taidekeskus Krimi perustettiin vuonna 2015 vuoden lopussa ja siellä on järjestetty taidenäyttelyitä, keikkoja, luentoja, runonlausuntaa, taiteilijatapaamisia sekä taidetyöpajoja.