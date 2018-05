Uusi S-market muutattaa yrityksiä

Uusi S-market muutattaa kirkonkylän liikkeitä.

Etelä-Karjalan Osuuskaupan (Eekoo) vuokralaisena toimiva Beauty Salon & Shop Satu on muuttamassa tiloista syksyn aikana.

— Eekoo sanoi vuokrasopimuksen irti toukokuussa. Uusien tilojen sopimukset ovat viittä vaille valmiita, ja toivon, että pystymme siirtymään niihin syys—lokakuun aikana, kertoo yrittäjä Satu Heikkanen.

Samassa nipussa siirtyy koko tiloissa toimiva yritysrypäs. Beauty Salon & Shop Satun ohessa hyvinvointikeskuksessa toimivat fysioterapeutti Anne Ruotsalainen ja hieroja Pekka Raatikainen.

Viereisissä tiloissa toimivan parturi-kampaamo Irjan valinnan vuokrasopimus on samaten irtisanottu.

Yrittäjä Katja Ryyppö laittaa yritysrintamalla pillit pussiin nykymuodossaan. Liike sulkeutuu kesäkuun lopussa. Ryyppö aikoo aloittaa syksyllä vuokratuoliyrittäjänä.

— En vielä tiedä, mihin sijoitun, mutta se selviää kesän kuluessa, Ryyppö sanoo.

Tämän lisäksi hän siirtyy opettamaan parturikampaajia ammattiopistolle Lappeenrantaan.

Vuokratuolilla samoissa tiloissa toimiva yrittäjä puolestaan jää äitiyslomalle.

Joutsenon apteekki puolestaan muuttanee S-marketin mukana. Apteekille on on suunniteltu liiketiloja uuden marketin yhteyteen, kertoo Eekoon kiinteistöpäällikkö Mikko Härkönen.