Kolumni: Kylvä peruskauraa, vähennät stressiä

Viime syksy oli maanviljelijöille vaikea. Jatkuvat sateet ja tuulettomat kosteat päivät tekivät viljan puinneista lähes mahdotonta. Ja se, minkä sai puitua, oli märkää, kuivausaika pitkä ja sitä kautta kallis.

Syksyn vaikutukset ovat olleet moninaiset. Pellot ovat kärsineet painavista koneista, ja vaikutukset maan rakenteeseen voivat kestää vuosia. Puimaton sato odottaa yhä pellolla, toukotyöt on aloitettava murskaamisella ja kynnöllä. Tämä viivästyttää kylvötöitä ja kuivattaa maata.

Kotieläintiloilla rehuviljaa on ollut vähemmän, ja sitä on jouduttu ostamaan muualta tai korvaamaan muilla ostorehuilla. Tällä on suuri taloudellinen merkitys tiloille.

Kasvinviljelytiloilla kannattavuutta heikentävät puimaton sato tai pitkän kuivauksen kustannukset.

Vaikean syksyn pahin vaikutus on kuitenkin ollut motivaation heikentyminen viljelijöiden mielissä. Miten sitä jaksaa aloittaa toukotyöt, kun syksyn hommat pelloilla ovat kesken, rahat loppu ja sää entistäkin arvaamattomampi?

Vielä ennen kaikkein kiireisimmän sesongin alkamista kannattaa ottaa hetki aikaa istuutua tuvan pöydän ääreen ja pohtia, mitä oikeasti tavoittelen tältä viljelyskaudelta. Onko mahdollista tehdä kaikki juuri oikealla hetkellä ja saavuttaa parhain mahdollinen sato vai onko syytä hyväksyä lähtötilanne sellaisena kuin se on ja asettaa tavoitteet realistiselle tasolle?

Pettymyksen voi varmistaa tavoittelemalla mahdottomia. Jos haasteellisten ja hankalasti kylvettävien kasvien sijaan kylvää ”peruskauraa”, parantaa onnistumisen mahdollisuuksiaan ja ainakin vähentää stressiä koko kasvukauden ajalta. Onko nyt se kevät ja kesä, kun haastan itseni hankalampien kasvien kanssa vai odotanko otollisempaa vuotta?

Yksi tärkeimmistä motivaation perusteista on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä. Koska maailma on muuttunut ja byrokratia rassaa, kannattaa keskittyä niihin asioihin, mihin voi vaikuttaa.

Takertumalla rajoihin ja esteisiin lannistaa itseään eikä kuitenkaan muuta mitään. Kun palauttaa ajatuksensa aina uudelleen siihen, mikä on mahdollista, jaksaa vaikeuksista huolimatta.

Jaksamista ja motivaatiota lisää myös asioiden jakaminen. On helpottavaa huomata, etteivät viime syksyn vastoinkäymiset osuneet vain omalle kohdalle, vaan samojen murheiden kanssa painivat myös muut.

Samalla tavalla on mahdollista myös kannustaa. Kevättöiden keskelläkin voi pirauttaa naapuriin, että miten hommat ovat lähteneet liikkeelle.

Jos etsii kadonnutta motivaatiota, on varmistettava onnistuminen ja siitä seuraava hyvä mieli. Huomiota on kiinnitettävä pieniin jokapäiväisiin onnistumisiin.

On annettava itselleen kiitosta, kun traktori on huollettu, lajittelut loppuvaiheessa tai kylvöt saatu alkuun.

Aina löytyy yksi asia, josta voi olla tyytyväinen. Siitä on pidettävä kiinni kunnes löytyy seuraava.

Kirjoittaja on joutsenolainen luomuviljelijä ja MTK Kaakkois-Suomen hankepäällikkö.