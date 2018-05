Pehmeä luuta lakaisee seurakunnan toimintaa, tulevaisuus voi tuoda eteen kipeämpiäkin päätöksiä

Joutsenon uudella ja vanhalla hautausmaalla valmistaudutaan tiistaiaamuna talkoopäivään. Luvassa on haravanheilutusta ja vaivanpalkaksi hernerokkaa kenttäkeittiöstä, kahvia, mehua ja pikkupurtavaa.

Joutsenon seurakuntakeskuksessa ja muissa Lappeenrannan seurakuntayhtymän vallan kabineteissa varaudutaan samaan aikaan toisenlaiseen siivoukseen: yhtymän on tultava ensi vuonna toimeen satoja tuhansia euroja pienemmällä talousarviokehyksellä, ja Joutsenon seurakunnan on sopeutettava toimintansa 85 000 euroa nykyistä tiukempaan raamiin.

Joutsenolaisittain 40 000 euroa on tarkoitus säästää osa-aikaistamalla kaksi työntekijää.

— Olen toiveikas, että meidän 12 hengen yhteisöstä löytyy kaksi työntekijää, jotka oman elämäntilanteensa takia haluaisivat tehdä 50-prosenttista työaikaa, kirkkoherra Tero Kalpio sanoo.

Toiset 40 000 euroa niistettäisiin toimintamäärärahoista, kuten esiintyjäpalkkioista, matkakustannuksista ja tarvikkeista.

Loput 5 000 euroa on määrä saada kasaan tehostamalla seurakunnan tilojen käyttöä markkinoimalla niiden vuokrausmahdollisuutta ulkopuolisille käyttäjille.

Vaikeimmat ajat lienevät vasta edessäpäin. Jo kertaalleen kuollut ja kuopattu seurakuntien yhdistymishanke nousi puheenaiheeksi yhteisen kirkkovaltuuston seminaarissa.

