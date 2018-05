Veneseura haluaa isännäksi omaan satamaan

Joutsenon veneseura havittelee Likosenlahden venesatamaa omistukseensa. Seura neuvottelee parhaillaan Lappeenrannan kaupungin kanssa satama-alueen ostamisesta.

Neuvottelut koskevat alueita, jotka ovat satamakäytössä. Syy ostohalukkuuteen on satamaoperoinnin helpottaminen.

— Toimintoja on helpompi kehittää, jos alue on kokonaisuudessaan omistuksessamme. Lisäksi se tuo jatkuvuutta toimintaan, sanoo Joutsenon veneseuran kommodori Petri Rahunen.

Seura omistaa alueelta jo ennestään kahvila Sataman tornin tontteineen.

Rahunen toivoo, että kauppa-asiat ovat selvillä vuoden loppuun mennessä. Kaupungingeodeetti Riitta Puurtinen myyjän puolelta otaksuu, että jos kauppaehdoista päästään yhteisymmärrykseen, kaupat voivat toteutua nopeallakin aikataululla.

Lue lisää sataman kuulumisista 9. toukokuuta ilmestyneestä Joutseno-lehdestä.