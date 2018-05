Lapset innostuivat pesäpallokoulusta, lähes sata ilmoittautui mukaan

Tinna Tiainen seurasi ensimmäistä pesiskoulutuntia Joutsenon kentän laidalla huhtikuun lopulla. Tokaluokkalainen Joona-poika oli mukana pesiskoulussa. Tiainen on iloinen siitä, että Joutsenossakin järjestetään tällaisia harrastusmahdollisuuksia lapsille.

Pesä Ysien järjestämä lasten pesiskoulu jatkuu heinäkuun puoleenväliin Joutsenossa. Se on tarkoitettu 6—12-vuotiaille tytöille ja pojille, ja mukaan pääsee edelleen.

Heti aloituskerralla kentälle pölähti 80 lasta. Se yllätti Pesä Ysien junioripäällikön Jenna Backmanin iloisesti.Backman on itsekin kotoisin Joutsenosta ja tiesi, että kiinnostusta on, sillä moni oli pesiskoulua jo kysellyt.

— Jaoimme lapset kahteen ryhmään, jotta ehtisimme antaa palautetta ja kannustaa heitä, Backman kertoo.

— Torstaisin kaikkien pesiskoulujen lapset voivat treenata yhdessä Lappeenrannan Kisapuiston kentällä.

Pesäpallo on monille lapsille tuttu laji ennestään. Pesiskoulu tarjoaa lapsille innostavaa toimintaa, jonne on helppo tulla. Se voi myös olla matala kynnys tulla mukaan joukkuetoimintaan.

— Harjoittelemme kaikkia pesäpallon osa-alueita ja välineitä leikkien kautta, Backman selvittää.