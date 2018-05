Joutsenon koululaisille kaavaillaan luokkatiloja Imatran Tietäjäntaloon uuden koulun rakentamisen ajaksi

Joutsenon koulun rakennusaikaista väistötilaa suunnitellaan Saimaan ammattikorkeakoulun tiloihin Imatralle.

Lappeenrannan Toimitilat Oy (Lato) on kartoittanut kevään aikana erilaisia vaihtoehtoja väistötiloiksi. Asian valmistelusta vastaava projektijohtaja Jukka Mielikäinen kertoo, että parhaaksi vaihtoehdoksi ovat osoittautumassa Saimaan ammattikorkeakoulun tilat Imatran Tietäjäntalossa Mansikkalassa.

— Ammattikorkeakoulun toiminnot siirtyvät Tietäjäntalosta Skinnarilan kampukselle Lappeenrantaan kesän 2019 aikana. Samalla Imatran rakennukset ovat jäämässä tyhjilleen. Tietäjäntalon tilat pyrittäisiin vuokraamaan kalustettuna ja varustettuna, Mielikäinen kertoo.

Mielikäisen mukaan Tietäjäntalo on valmis ja hyväkuntoinen koulurakennus, jonne Joutsenon koulun 4.–9.-luokkalaiset mahtuisivat sopivasti.

Matka Joutsenon koulukeskuksesta Mansikkalaan kestää noin 15 minuuttia. Oppilaat kulkisivat Imatralle tilausbusseilla.

Joutsenon koulun uudisrakentamista on suunniteltu vuosille 2019–2021. Uudisrakentamisen vuoksi koulun 4.–9. luokkien opetus on järjestettävä muissa tiloissa lukuvuosina 2019–2020 ja 2020–2021.