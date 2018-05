Monista kotipihankin villiyrteistä saa terveellistä terästystä arkiruokaan

Nokkoset, voikukat ja vuohenputki ovat suomalaista superruokaa. Villiyrttien ja -vihannesten hyödyntämistä kuvaamaan on keksitty virallinen uudissana hortoilu, mutta taito on ikivanha.

— Jo Elias Lönnrot yritti kannustaa suomalaisia hyödyntämään kotimaisia villiyrttejä. Ukkini toimi kansanparantajana villiyrttejä hyödyntäen, ja isä vei meitä lapsia luontoon pienestä pitäen, villiyrttikouluttaja, 2005 ensimmäisen tietokirjansa aiheesta kirjoittanut Raija Kivimetsä kertoo.

Kivimetsä on Joutsenosta kotoisin ja asuu tällä hetkellä Espoossa.

— Meillä on tiivistä ravintoa, kivennäisaineita ja vitamiineja sisältäviä kasveja. Lautaselle sopivat esimerkiksi siankärsämö, valvatit, vuohenputki, vesiheinä, apilat, poimulehti, ohdakkeet, ahomansikan lehdet ja piharatamo.

Hortoilija pääsee alkuun hyödyntämällä vaikka nokkosta, voikukkaa ja vuohenputkea.

— Joka vuosi voi ottaa muutaman kasvin lisää. Vuohenputkea voi suositella ihmisille, jotka vihaavat vihreää lautasella. Se on todella maukas kasvi, Kivimetsä neuvoo.

Jo viisi voikukan lehteä päivässä tekee suuren muutoksen hyvinvointiin. Nokkosta on helppo hyödyntää, sillä kourallinen yrttiä katoaa helposti esimerkiksi lihapullataikinaan.

— Voikukka puhdistaa maksaa ja verta ja saa ruoansulatuksen liikkeelle.

Nokkosta Kivimetsä kuvaa terveyden kapellimestariksi. Siitä hyötyvät ainakin iho, hiukset, immuniteetti, nivelet, hemoglobiinitaso, rauta-arvot, luusto ja kynnet.

Harva on nokkoselle allerginen, ja yrtti on myös mukavanmakuinen lisä vaikka makaronilaatikkoon, pitsan päälle tai keittoihin. Käyttöä kannattaa rajoittaa vain, jos omat hemoglobiiniarvot ovat hyvin korkeat.

— Jos ihminen ei ota muita villiyrttejä ruokavalioonsa, toivottavasti ottaa ainakin nokkosen. Hortoiluun ei tarvitse kokonaan hurahtaa, mutta omaa ruokavaliotaan voi aina rikastuttaa, Kivimetsä tiivistää.

