Opiskeluaika ja perhe juurruttivat Jarkko Kempin Joensuuhun

Terveiset Joensuusta. Työskentelen Viron historian dosenttina Itä-Suomen yliopistossa ja sotahistorian dosenttina Maanpuolustuskorkeakoulussa.

Olen kotoisin Pulpilta, syntynyt 1970. Kirjoitin ylioppilaaksi Joutsenon lukiosta 1989. Opiskelin yleistä historiaa Joensuun yliopistossa ja valmistuin filosofian maisteriksi 1994, lisensiaatiksi 1997 ja tohtoriksi 2000. VäittelinViron suojeluskunnista.

Ajatuksena oli tehdä kuten muutkin: suorittaa tutkinto ja lähteä Etelä-Suomeen. Väitöskirjan valmistuttua Joensuun vuosia oli takana jo kymmenen, joten lähteminen ei enää ollutkaan niin helppoa. Olinkin juurtunut Joensuuhun.

Sekin vaikutti , että vuonna 2004 menin siellä naimisiin. Viimeistään lasten syntymät — 2006 Inkeri ja 2010 Ilmari — saivat lopullisesti jäämään.

Kotiseudulta kaipaan etenkin kaakkoismurretta. Joskus ärsyttää, kun Joensuuta pidetään Karjalan pääkaupunkina, Lappeenrantahan se minusta on.

Joutsenossa asuu paljon sukulaisia, äiti Terttu Kemppi asuu Honkalahdessa, ja Joutsenossa tulee käytyä melko usein.

Olen tutkinut Viron urheiluorganisaatioita, ja sen jälkeen suomalaista sotahistoriaa ja tehnyt järjestöhistorioita. Olen julkaissut parikymmentä tietoteosta, muun muassa neljä kenraalielämäkertaa.

Uusin tietokirjani on juuri valmistunut. Sen aihe on Mannerheim-ristin ritari Eero Kivelä. Ajatus siitä alkoi itää 2015, kun tein Nykypäivä-lehden historiaa ja tapasin sen kustantajan Pekka Kivelän, Eero Kivelän nuorimman pojan.

Eero Kivelä syntyi 1908 Tampereella ja toimi talvisodassa komppanianpäällikkönä Tolvajärven suunnalla. Jatkosodassakin reserviluutnantti johti komppaniaa, joka kuului 18. divisioonaan ja JR 27:ään.

Hän ansioitui hyökkäysvaiheessa, ja syksyllä 1941 hänelle myönnettiin Mannerheim-ristin ritarin arvo.

Hän nousi varasijalta eduskuntaan lokakuussa 1945.

Teen yhtä aikaa useita projekteja, nyt muutamaa tilaushistoriaa, joista tärkein on sanomalehti Karjalaisen historia.

Sotahistoriasta on vireillä muutama elämäkertahanke Mannerheim-ristin ritareista. Lisäksi teen Verkkouutisille ja Nykypäivä-lehdelle kirjaesittelyjä.