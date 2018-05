Kultsu sai avausvoitosta uutta kipinää Lappeen kaatoon — peli tänään raviradan kentällä

Joutsenon raviradan kentän yllä leijuu tänään torstai-iltana paikallisderbyn tunnelmaa, kun Lappee JK yrittää lihottaa laihaa pistepussiaan kolmosen jalkapallossa. Alkuperäisistä tiedoista poiketen ottelu pelataan siis raviradalla.

— Tässä PEPOn farmijoukkueessa on Kultsu-taustaisia pelaajia, mikä tuo otteluun lisämakua, Kultsun päävalmentaja Jukka Korhonen mainitsee.

Harjoituspelissä Kultsu FC hävisi JK:lle selvästi 0—4, mutta nyt tasoeroa on kurottu umpeen.

— Meillä on nuori joukkue, jolle on tärkeää saada onnistumisia. Edetään askel kerrallaan, Korhonen selvittää.

Kultsun suurinumeroinen vierastappio Susille ei kertonut koko totuutta joutsenolaisten tasosta.

Kouvolassa oli vastassa toinen kakkosesta pudonnut joukkue, jonka hampaat ovat maalinteossa terävät — joukkue on tehnyt jo 20 osumaa kolmessa ottelussa.

— Sudet pyrkii vimmatusti suoraan nousuun. Sillä on paljon kakkostason pelaajia ringissään, Jukka Korhonen muistuttaa.

Kultsu otti lauantaina avausvoiton Edustus HaPK:sta raviradan nurmella puhtaasti 3—0 (1—0).

Joukkueen puolustus tiivisti maalivahti Saku Pesosen johdolla otettaan, joten vastustaja jäi pelissä harvoine vaarallisine hyökkäyksineen aseettomaksi.

— Saku pelasi ensimmäisen ottelunsa, ja hänen kokemuksensa painoi tässä paljon, Korhonen kehui.

Nopea Kareem Abubakar tuikkasi kaksi maalia ja Miko Lötjönen yhden.

Kultsu FC — Lappee JK tänään to 17.5. klo 19 Joutsenon raviradan kentällä.