Joutsenon Gospelkuoro esiintyy suuressa gospelkonsertissa Helsingissä

Toni Pussisen johtama Joutsenon Gospelkuoro on saanut juuri käsiinsä ensimmäisen levynsä. Levynjulkaisukonsertti pidetään sunnuntaina 10. kesäkuuta kello 18 alkaen Joutsenon kirkossa.

Ensi lauantaina 19. toukokuuta Gospelkuoro esiintyy Helsingin Musiikkitalolla yhdessä Gospel Helsingin, turkulaisen Aboa Gospelin ja Lahden Gospelkuoron kanssa. Joutsenon Gospelkuoro kutsuttiin esiintymään Suomen historian suurimpaan gospelkonserttiin.

Joutsenon Gospelkuoro on perustettu tammikuussa 2014.

— Maineemme on kiirinyt, Pussinen myhäilee.

Konsertti alkaa Helsingissä kello 19. Vierailevana tähtenä on Gerald T. Smith Washingtonista Yhdysvalloista.