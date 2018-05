Rajarastit suunnistetaan Ahvenlammen maastossa viikonloppuna

Avoin kansallinen suunnistuskilpailu Rajarastit järjestetään Ahvenlammella tulevana viikonloppuna 19. ja 20. toukokuuta. Lauantaina on vuorossa keskimatka ja sunnuntaina pitkä.

Ensimmäinen lähtö on lauantaina kello 12 ja sunnuntaina kello 10. Kilpailukeskus on Ahvenlammella Rumputie 38:ssa entisellä sorakuopalla. Palkintoina on lahjakortteja ja voittajille myös rieskat.

Aloittelijoiden Rastirallissa on mahdollisuus tutustua suunnistukseen yksin tai kaverin kanssa viimeisten kilpailijoitten jälkeen. Kaikki Rastiralliin osallistuvat palkitaan, eikä osanottomaksua ole. Järjestäjä on Joutsenon Kullervo.