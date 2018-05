Kevätkylvöt ovat hyvässä mallissa

Kuiva, jopa helteinen sää on kuivattanut pellot nopeasti kylvökuntoon, mutta viime syksynä korjaamatta ja muokkaamatta jäänyt kasvusto on hidastanut aloitusta.

— Tällä hetkellä se jarruttaa kosteuden haihtumista ja antaa siten aikaa kylvöille. Olemme normaalissa aikataulussa, kasvinviljelyn asiantuntija Eino Heinola Pro Agriasta kertoo.

Toukotyöt lähtivät vauhdilla käyntiin viime viikon puolivälissä ja jatkuvat tauotta.

Heinola arvioi alkuviikolla toukojen olevan karkeasti ottaen noin puolivälissä.

— Rapsista on kylvetty noin 80 prosenttia ja härkäpapu lähes kokonaan. Kylvöt ovat edenneet todella ripeästi kuivassa kelissä.

Myös vehnän ja kauran kylvöt olivat maanantaina liki puolivälissä.

Kevätperunan kannalta sää on ollut ihanteellinen. Kevätperunat ovat taimella, ja Eino Heinola arvioi, että varhaisperunan ostoon päästään kesäkuussa.

Myös kesäperunat ovat jo maassa, parhaillaan ovat käynnistymässä talviperunoiden istutukset.