Apteekki (Keskuskatu 3, p. 05-457 0811) ma—pe 8—18 & la 8—14.

Eläinlääkäri: Joutsenon alueen kunnaneläinlääkäri (Joutseno-talo, Kesolantie 1), puhelinaika ja ajanvaraus ma—pe 8—9 p. 040 742 9972; päivystävä eläinlääkäri ma—pe 16—8 & la—su p. 0600 17070.

Etelä-Karjalan automuseo (Harmaakalliontie 5) ti—pe 12—18, la 10—15 & su 12—18 30.8. asti.

Hammaslääkäripäivystys: Kiireellistä hammashoitoa annetaan ma—to 8—16 & pe 8—15 hammashoitoloissa (p. 05-352 7059) sekä ma—pe 15—21 & la—su 8—21 Etelä-Karjalan keskussairaalan (Valto Käkelän katu 1, p. 05-352 5743) suu- ja hammassairauksien poliklinikalla.

Hätänumero 112.

Kirjastot: Joutseno (Keskuskatu 2, 05-616 0381) ma—to 10—19 & pe—la 10—15; Pulp (Ahvenlammentie 3, 05-616 0732) to (kiinni 24.5.) & ma 10—16; Korvenkylä (Asematie 20, 040 018 2974) ma 12—19, ke & to 10—15, omatoimiaika ma—su 7—21; kirjastoauto, p. 040 015 8350.

Lappeenrannan Energian vikailmoitukset: sähkö p. 020 690 401, vesi p. 020 690 467, kaasu ja lämpö p. 020 690 468.

Lääkäripäivystys: Joutsenon hyvinvointiasema (Välskärintie 2, p. 05-352 1300 ma—pe 8—16) ma—to 8—16 & pe 8—15; muina aikoina Etelä-Karjalan keskussairaala (Valto Käkelän katu 1, p. 05-352 5743) tai Honkaharjun terveysasema (Honkaharju 4, Imatra, p. 05-352 0980) ma—pe 16—21 & la—su 8—21.

Löytöeläinpäivystys Löytöeläinkoti Tassutarhassa (Salmentie 306, Lemi, p. 050 320 3324, www.tassutarha.net, terhi@tassutarha.net) ma—su 8—20.

Matkailuneuvonta kauppakeskus Isossa-Kristiinassa (Brahenkatu 1, Lpr, p. 05-667 788, lappeenranta@gosaimaa.com) ma—pe 10—17 & la 10—16.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen keskitetty asiakaspalvelu (p. 05-352 4610) ma—su 0—24.

Nuorisotalo Rientola (Kesolantie 9) ti—ke 15—20, pe 15—21 & la 16—23.

Poliisi: Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen (vaihde p. 0295 430 331) Lappeenrannan poliisiasema (Villimiehenkatu 2 C, Lpr): lupapalvelut ma—pe 9—16.15 (ajanvaraus www.poliisi.fi tai p. 0295 419 800 ma—pe 8—16.15); rikosilmoitusten vastaanotto (p. 0295 414 600) ma—pe 9—15.

Saunat: Hinkan saunat (Rantatie 540) ti—la 15—21 & su 15—20; Rauhan rantasauna (Kylpyläntie 26) to 17—19 (naiset) & 19—21 (miehet); Saimaan saunaseuran savusauna (Rantatie 540) ma 18—21.

Taksi p. 020 029 101.

Winkki, Lappeenrannan kaupungin asiakaspalvelupiste Joutsenon kirjastossa (Keskuskatu 2, p. 05-616 0220, joutsenotalo@lappeenranta.fi) ks. kirjaston aukioloajat; asiakaspalvelukeskus Lappeenrannan kaupungintalolla (Villimiehenkatu 1, 1. krs, p. 05-616 2220, winkki@lappeenranta.fi) ma­—pe klo 9—17.