Vilkas kuunvaihde torilla: kevätmarkkinat torstaina, kesäkauden avaus perjantaina

Kuukausi vaihtuu Joutsenossa markkinahumussa. Torstaina 31. toukokuuta Joutsenon torilla pidetään kevätmarkkinat ja perjantaina 1. kesäkuuta kesätorikauden avaustapahtuma.

Kevätmarkkinat ovat perinteiset, mutta torikauden avaukseen Lions Club Joutseno on kehitellyt uutta. Ensinnäkin kesätori avataan illansuussa kello 16 lähtien. Myyjien lisäksi torille toivotaan yhteisöjä, kouluja, yhdistyksiä ja muita toimijoita näyttäytymään ja kertomaan toiminnastaan. Paikkamaksua ei heiltä peritä.

Lions Club Joutseno on perinteisesti jakanut keväisin stipendejä alakoulun päättäville, ylioppilaille sekä ammattitutkinnon suorittaneille joutsenolaisille. Alakoulun kuudennen luokan oppilas saa stipendin luokkahengen kehittämisestä. Lisäksi palkitaan joitakin urheilualalla toimivia.

Koko avustus- ja stipendisumma on yhteensä 10 000 euroa.

— Iltatoria on pyydetty, ja kokeilemme nyt, tuleeko myyjiä, Lions Club Joutsenon rahastonhoitaja Hannu Myllärinen.

Hän kertoo myös, että yhdistys jakaa nyt ensi kertaa stipendinsä ulkopuolisen yleisön edessä. Yleensä he ovat järjestäneet erillisen stipendienjakotilaisuuden.

Iltatorilla on myös takakonttikirpputori. Myllärinen laskeskelee, että kirpputoripaikkoja on noin 20.

Puhellinnumerossa 0400 682 400 saa varattua sekä kevätmarkkinapaikan torstaille 31.5. että yhdistykselle paikan iltatorille perjantaille 1.6.

Kevätmarkkinat to 31.5. klo 8—17.

Kesätorikauden avaus pe 1.6. klo 16—20 Joutsenon tori. Klo 17 avajaiset ja Lios Club Joutsenon stipendien jako. Haitarimusiikkia, Jussi Koivistolainen. Klo 18 sota-ajan lauluja, LC Joutsenon laulavat veljet. LC Joutseno tarjoaa pullakahvit, tarjoilusta vastaa Joutsenon Martat.